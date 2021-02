Strijdende partijen in Libië sluiten vrede: interim-regering moet verkiezingen voorbereiden en het land herenigen

Vanavond is daar een akkoord bereikt tussen de strijdende partijen in Libië over een tijdelijke machtsdeling waarbij iedereen iets krijgt. Er komt een driekoppig collectief presidentschap onder leiding van Mohammed Younes Menfi, een voormalig diplomaat uit Cyrenaica in het oosten van het land. De twee andere leden van die Presidentiële Raad vertegenwoordigen groepen uit Tripolitanië in het westen en de Fezzan in het zuiden. Zo zijn alle regio's in Libië vertegenwoordigd in die raad.

Abdul Mohammed Dbeibah uit de westelijke stad Misrata, wordt interim-premier. Hij moet de volgende week een overgangsregering op de been brengen. Die moet een wapenstilstand afkondigen en verkiezingen organiseren waaruit dan een nieuwe regering zou moeten voortkomen.

Die nieuwe premier is ingenieur van opleiding en heeft -ietwat verrassend- een verleden onder voormalig dictator Moe'ammar al-Khaddafi. Onder diens bewind was hij voorzitter van de staatsinvesteringsmaatschappij.