Viool in vlas wint Bokrijk Award: "Minder fragiel en warme klank" 

Vlas brengt ook heel wat voordelen met zich mee. "Het is vooral een minder fragiel materiaal", legt Duerinck uit. "Het is veel minder onderhevig aan vocht. Voor een muzikant die van het ene klimaat naar het andere reist, is het dus een veel stabieler instrument. Vlas heeft ook een speciale klank. Het zorgt ervoor dat je een instrument krijgt met een heel warme en ronde klankkleur. Bij de meeste houtinstrumenten mikken ze meer op een heldere of rijke klank."