Turnhout biedt scholen gratis spel aan tegen pesten: "Zo leren kinderen praten over hun gevoelens"

Dankzij het spel leren de kinderen praten over hun mentaal welzijn. "Praten over gevoelens is soms moeilijk voor jongeren, omdat het taboe is", vertelt Verheyen. "Door het spel gaan ze leren om over er wel over te praten. Ze komen ook in contact met verschillende hulporganisaties die kunnen helpen om mentaal weerbaarder te worden."