Twee van de drie winkels van H&M op de Meir gaan dicht

De beslissing past in de internationale strategie van H&M om het aantal bakstenen winkels af te bouwen. "Kosten besparen speelt daarbij een rol", legt Meulders uit. "De huurprijzen zijn hoog. Daarnaast shoppen meer en meer klanten online." Of H&M het goed doet op vlak van e-commerce is momenteel moeilijk in te schatten. "We komen uit een bijzondere periode waarin de e-commerce geboomd heeft, ook bij H&M, maar het is nog maar de vraag of dat de verkoop in de fysieke winkels kan vervangen. Dat zullen we pas over enkele jaren kunnen zien."