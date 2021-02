Verkoop fruitbomen in de lift door corona: “Zo goed als uitverkocht”, zegt boomkweker uit Oosterzele

Steeds meer mensen willen een fruitboom in hun tuin. Of zo lijkt het toch als we de verkoopscijfers bekijken. Volgens Koen Bogaert van Boomkwekerij Bogaert in Oosterzele is er een verband tussen de grote vraag en de coronapandemie. “Iedereen is thuis, en daardoor is er plots meer interesse in het inrichten van de tuin”, verklaart Bogaert. “Maar de verkoop van fruitbomen zit al langer in de lift”, nuanceert hij. “Al moet ik toegeven dat het dit jaar wel extra populair is. Er zijn bijna overal tekorten.”