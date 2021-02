Vijf verdachte politieagenten deelden beelden van aanrandingen in WhatsApp-groep

De zaak ging aan het rollen toen de vriendin van een van de verdachten een klacht indiende omdat ze tegen haar wil was betrokken bij een trio met haar vriend en een tweede verdachte. In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat er een WhatsApp-groep was gecreëerd waarin drie politieagenten ook beelden van hun seksuele escapades deelden. Die beelden zijn verspreid door de twee verdachten die voorlopig weer vrij zijn.

Via de beelden zijn nog twee bijkomende verkrachtingen aan het licht gekomen. De feiten deden zich voor in de periode november 2019-februari 2020.

In totaal zijn er vier slachtoffers. Volgens het parket is op de beelden te zien dat ze bewegingsloos of onder invloed van alcohol waren. Een van de ondervraagde slachtoffers heeft verklaard zich niets van de feiten te herinneren.

De verdachten ontkennen en zeggen dat de slachtoffers hadden ingestemd, ook met het filmen.