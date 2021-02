Virginia schaft als eerste zuidelijke Amerikaanse staat de doodstaf af, publieke steun voor die straf kalft af in de VS

De laatste executie in Virginia dateert van 2017. De wet heeft meteen gevolgen voor de twee mannen die nu in de dodencel zitten. Zij zullen dus niet geëxecuteerd worden.

Virginia is de eerste zuidelijke staat die de doodstraf afschaft. Het is de staat met de meeste doodstraffen, ongeveer 1.390, en dat meer dan die andere zuidelijke staat Texas, waar de doodstraf veel wordt toegepast.

Dat is wel een beetje scheefgetrokken. Virginia werd in 1608 opgericht door Engelse kolonisten en is dus de oudste kolonie (en dus staat) in wat nu de Verenigde Staten is. Texas is ook veel groter, zowel in omvang als in het aantal inwoners. De doodstraf is wel populairder in de zuidelijke staten en Virginia is de eerste staat in "the South" die de doodstraf afschaft.