Voor het eerst volgen meer mannelijke studenten de opleiding verpleegkunde aan Ic Dien in Roeselare: “Een geruststellende vaststelling”

Een primeur voor Ic Dien in Roeselare. Het is namelijk nog nooit gebeurd in het 80-jarig bestaan van de school dat er meer mannen dan vrouwen de opleiding verpleegkunde volgen. “Dat is een unicum, maar ook een geruststellende vaststelling, want verpleegkunde is meer dan ooit een knelpuntberoep", zegt directeur Luc Vanrobaeys.