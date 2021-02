Weerman Geert Naessens verwacht zondag de meeste sneeuw in West-Vlaanderen: “Sommige modellen spreken zelfs van 20 centimeter sneeuw”

“Vandaag zal het op de meeste plekken in West-Vlaanderen droog zijn, dus niets laat vermoeden dat er een enorme weersomslag zit aan te komen, maar hij komt. In de loop van vanavond en vannacht gaat die wind al draaien en gaat de transport van koude lucht op gang komen. Tegen zondagochtend hebben we temperaturen die rond het vriespunt zullen zitten.”

Naessens gaat er vanuit dat we zondag zeker met sneeuw te maken zullen krijgen: “Dat zou regionaal best wel eens veel kunnen zijn. De meeste sneeuw zal sowieso in Brugge vallen, omdat daar de koudste lucht zit. Hoe meer naar de Frans-Belgische grens, hoe minder sneeuw er zal zijn en hoe zachter de temperatuur. Ook na zondag zullen er normaal nog echt winterse dagen zijn.”