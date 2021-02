West-Vlamingen twijfelen om zich te laten vaccineren: "We moeten ons vooral laten inenten uit solidariteit"

"We moeten vooral aan die groep tonen dat we solidair moeten zijn. Want door zich te laten vaccineren kunnen bijvoorbeeld de jongeren naar een festival gaan. Er zijn grote campagnes nodig met dat argument van solidariteit. Dan kunnen we het totale aantal West-Vlamingen dat zich wil laten vaccineren, nog laten stijgen. Laat ons hopen, dat hoe dichter we bij de start van de vaccinatie komen, hoe hoger de motivatie zal zijn."