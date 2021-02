"Wij willen deze staatsgreep niet!", leraars en studenten scharen zich achter het protest tegen de coup in Myanmar

Honderden professoren, leraren en studenten hebben vandaag betoogd nabij de campussen van minstens twee grote universiteiten in Yangon (de vroegere hoofdstad Rangoon). Ze staken -zoals nu gebruikelijk is- drie vingers de hoogte in als symbool van protest en scandeerden de slogan "lang leve Moeder Suu", een strijdkreet uit de vorige dictatuur die verwijst naar Nobelprijswinnaar voor de Vrede en de nu afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi.

Dat "drievingerteken" uit de film "The hunger games" is voor veel jongeren in Azië het symbool bij uitstek voor verzet tegen repressieve regimes. Het duikt -net als de "Milk Tea Alliance"- op in onder meer Thailand, Hongkong en dus nu ook in Myanmar.