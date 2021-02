Wiskundeknobbel Mathice (11) uit Evergem telt tot 302 cijfers na de komma van het getal Pi

Mathice heeft ook zijn eigen leersysteem: "Ik schrijf eerst het getal op en herhaal het dan luidop. Ik zeg de cijfers per 2 op en leer ze per 10 bij." En dat doet de jongen vaak: "Dat herhaal ik dan een kwartier tot een half uur per dag. In het weekend doe ik er redelijk veel. Tijdens de week ook een paar, maar ik heb ook veel huiswerk te doen", zegt de jongeman plichtsgetrouw.