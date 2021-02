ZOO Antwerpen en Planckendael opgelucht na nieuws heropening: "Mag ik een dansje doen?"

Nu dierenparken weer open mogen op 13 februari, kunnen ook ZOO Antwerpen en Planckendael opnieuw mensen ontvangen. "We zijn er echt zo ontzettend blij mee. Ik word er emotioneel van", zegt Segers bij Radio 2 Antwerpen. "We hebben in het verleden al bewezen dat we klaar zijn voor extra veiligheidsmaatregelen."

De twee parken gaan ook meteen open voor iedereen, niet alleen voor abonnees. Abonnees hoeven wel niet meer te reserveren en dat moeten andere bezoekers wel nog doen.