Zwembad in Zomergem had nooit zoveel bezoekers als in januari: “Record ondanks de coronabeperkingen”

Het bezoekersrecord is opvallend omdat er door de coronamaatregelen strenge richtlijnen zijn voor de zwembaden. “We krijgen richtlijnen rond het aantal bezoekers per vierkante meter in de zwembaden. Dat is bij iedereen zo. Bij ons wil dat zeggen dat er niet meer dan 50 zwemmers tegelijk in het gebouw mogen zijn. Kinderen inbegrepen.” Het zwembad van Zomergem werkt niet met reservaties, waardoor het wel eens gebeurt dat er wachtrijen zijn. “Dat is ook logisch, zwemmen is zowat het enige wat we nu nog kunnen doen”, zegt Martens nog.