Zorgpersoneel, risicopatiënten en deel politie tot en met 55 jaar: zij krijgen vanaf midden februari AstraZeneca-vaccin

Ramaekers benadrukt dat de geleverde AstraZeneca-vaccins allemaal meteen gebruikt zullen worden voor een eerste coronaprik. Het is niet zo dat de helft voorlopig wordt geparkeerd voor de tweede prik. "We zijn dat niet van plan, want we gaan ervan uit dat er binnen de termijn van 12 weken waarbinnen de tweede prik moet gebeuren, we opnieuw het aantal van de eerste levering van AstraZeneca zullen hebben. Dat gebeurt in overleg met hen, de exacte aantallen zullen volgen."

"We blijven voorzichtig in de verdere planningen. Het is zo dat die termijn van 12 weken langer is dan bij de andere vaccins, daar gaat het om respectievelijk 3 en 4 weken. Die periode is langer, en dus meer onvoorspelbaar."