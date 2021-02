Jeugdschrijver Dirk Bracke stopt met schrijven: "Slechte gezondheid dwingt mij om ermee op te houden"

Dirk Bracke debuteerde in 1993 met "Steen". Op 27 jaar tijd schreef hij in totaal 40 jeugdboeken. Heel wat van zijn boeken zijn bekroond met verschillende prijzen in binnen- en buitenland. Van bij het begin van zijn carrière koos Bracke voor maatschappelijke en vaak controversiële thema's zoals incest, kindsoldaten en tienerzwangerschappen. De onderwerpen werden zijn handelsmerk.

In 2010 verfilmde regisseur Hans Herbots zijn boek "Het engelenhuis" tot "Bo", een verhaal over kinderprostitutie. De film was meteen ook de start van de carrière van de toen 16-jarige actrice Ella-June Henrard. In 2015 verfilmden Adil El Arbi en Bilall Fallah het boek "Black", over Brusselse jeugdbendes. In 2022 gaat het regisseursduo aan de slag met "Straks doet het geen pijn meer", een boek dat Bracke schreef over incest.