Frankrijk, VK, Duitsland en VS willen diplomatieke banden opnieuw aanhalen

"De buitenlandministers willen het traditionele transatlantische partenariaat nieuw leven inblazen en samen de toekomstige wereldwijde uitdagingen aangaan", klinkt het in een persbericht.

De Europese ministers en hun nieuwe Amerikaanse ambtsgenoot Antony Blinken hebben onder meer gepraat over het nucleaire akkoord met Iran, dat in het slop zit sinds ex-president Donald Trump zijn land terugtrok uit het akkoord.

"We hebben het gehad over de manier waarop een gezamenlijke aanpak aan onze gemeenschappelijke bezorgdheden kan beantwoorden in verband met Iran", tweette de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian liet, ook al op Twitter, weten dat het "belangrijke gesprekken over Iran" waren.