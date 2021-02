Hoe corona de redactie leerde praten met het publiek (en waarom ze dat vooral moet blijven doen)

Het was een heel jaar balanceren tussen het beleid uitleggen en het evalueren. Dat uitleggen viel overigens niet altijd mee. Zelfs de corona-infolijn kon ons over sommige vragen geen antwoord geven, of gaf zelfs tegenstrijdige informatie. Pano leverde mooi werk over de Italiaanse besmettingen en de mondmaskers. Een mooie artikelreeks over early warners maakte duidelijk dat we corona eigenlijk wél hadden kunnen zien aankomen. “We” dat is in dit geval de overheid én de media.