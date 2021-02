Militairen versterken greep op Myanmar: internet afgesloten, sociale media geblokkeerd

Het is geen toeval dat de militaire bevelhebbers net vandaag alle controle over het digitale verkeer en internet willen. De afgelopen dagen waren er op verschillende plaatsen protesten tegen het nieuwe militaire regime. Door luid te toeteren met hun autoclaxons of door onophoudelijk op potten en pannen te kloppen, wil een deel van de bevolking met een soort lawaaiprotest hun onvrede uiten over de gang van zaken.

Maar ook nu verzamelen opnieuw honderden mensen zich in de straten van de belangrijkste stad Yangon. Ze verzetten zich tegen de militaire staatsgreep van begin deze week en ze eisen de vrijlating van Aung San Suu Kyi. Zij is een Nobelprijswinnares die in haar functie als huidige regeringsleider door de militairen opgepakt werd. Suu Kyi is al dagen niet meer in het openbaar gezien en zou volgens verschillende bronnen onder huisarrest staan vanwege zogenaamde illegale invoer van walkietalkies.