In de Verenigde Staten zijn intussen ruim 459.400 overlijdens geteld. "Dat is een grote Vlaamse stad die van de kaart is geveegd", vertelt VS-correspondent Björn Soenens in "De ochtend" op Radio 1. "Dat zijn er meer dan 1.200 per dag."

"Daar wordt vaak relativerend over gedaan, als je vergelijkt met België: als je het Belgische aantal doden maal 33 doet - want België telt 33 keer minder mensen dan de VS - zou je aan een nog hoger cijfer komen (ruim 700.000, red.). Maar er zijn 50 staten in de VS en er zijn er 8 of 9 die het nog slechter doen dan België."