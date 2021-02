Miljoenen euro's belastingfraude bij onderaannemers die voor koeriersbedrijven zoals PostNL pakjes bezorgen in ons land

"De onderzoeken lopen in 29 dossiers", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de fiscus. "Er zijn er al 21 dossiers afgehandeld met als resultaat 11,7 miljoen euro aan gevestigde belastingen. Dat is een behoorlijk resultaat."

Over welke koeriersbedrijven het dan allemaal gaat? "PostNL is een voorbeeld. Er worden ook nog andere bedrijven onderzocht, meer kan ik niet kwijt" zegt Adyns. Dat het al zeker over dat eerste bedrijf gaat, schrijft De Tijd.

De krant kon namelijk de hand leggen op interne documenten van PostNL Pakketten België. Het gaat om dagplanninglijsten uit 2017, 2018 en 2019. Op de lijsten staan namen van bedrijven die als onderaannemers pakjes leverden voor het bedrijf in ons land.