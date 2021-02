Paul Dujardin na 18 jaar niet langer directeur van Bozar, na vertrouwensbreuk met personeel en minister Wilmès 

Aan het mandaat van Dujardin komt na 18 jaar een einde. De raad van bestuur erkent het werk dat de voormalige directeur heeft geleverd in een persbericht en is dankbaar "voor de uitzonderlijke erfenis waarop zijn opvolger zal kunnen voortbouwen". Toch leefde Dujardin al jaren op gespannen voet met zijn personeel, dat tot twee keer toe een motie van wantrouwen tegen hem indiende. Zo was er onder andere grote onvrede over zijn autoritaire manier van besturen.

Dat weerhield Dujardin er niet van om zich in 2019 kandidaat te stellen voor een vierde ambtstermijn. Door de regeringscrisis liep de procedure echter vertraging op, waardoor hij ad interim aanbleef. Wilmès schoof uiteindelijk de Zwitser Chrisitan Longchamp voor als tegenkandidaat, maar de socialisten stelden hun veto waardoor enkel Dujardin overbleef. Het vertrouwen in hem was zo zeer geschonden dat Wilmès het vertrouwen in hem opzegde.