Valerie Van Peel en Lorin Parys zijn de nieuwe ondervoorzitters van N-VA

Wie zijn Valerie Van Peel en Lorin Parys?

Valerie Van Peel (41) is Kamerlid voor de N-VA en afkomstig uit de provincie Antwerpen. Ze is de zus van comedian Michael Van Peel, en familie van CD&V-politicus Marc Van Peel. Ze geldt als een van de meer gematigde stemmen in haar partij, en komt nu als ondervoorzitter mee in de cockpit van haar partij te zitten.

Na een korte mediacarrière, bij een productiehuis en op verschillende redacties van de geschreven pers, start Van Peel haar carrière bij de N-VA in 2009 als woordvoerder van de partij. Daarna volgt de functie van fractiesecretaris in de Senaat.

Sinds de lokale verkiezingen van 2012 zetelt Van Peel in de gemeenteraad van Kapellen, een gemeente waar ze ook schepen wordt. In 2014 raakt Van Peel verkozen in de Kamer. Ze verdedigt die Kamerzetel met succes in 2019. Van Peel is dan ook kandidaat om Kamervoorzitter te worden, maar dat zitje gaat uiteindelijk naar Patrick Dewael (Open VLD). Van Peel is moeder van een tweeling.

Lorin Parys (44) is Vlaams parlementslid en geboren en getogen in Leuven, waar hij in de gemeenteraad zit. Naast Theo Francken is hij een van de boegbeelden van zijn partij in regio Leuven. Parys was al ondervoorzitter van de N-VA sinds 2018, hij is nu herverkozen. Hij is samen met zijn echtgenoot pleegouder van twee kinderen, en pleegzorg is om die reden een thema waar hij zich geregeld over laat horen. Parys heeft een boek geschreven over de bijzondere jeugdzorg.

Parys studeerde rechten in binnen- en buitenland, en werkte een tijdlang als advocaat in New York. Hij is onder andere woordvoerder geweest van gewezen Vlaams minister Patricia Ceysens (Open VLD), en hij is jarenlang een van de drijvende krachten geweest achter Uplace. Parys start zijn politieke carrière bij de liberalen, voor hij in december 2013 lid wordt van de N-VA. Sinds 2014 zit hij voor zijn partij in het Vlaams parlement.