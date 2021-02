Vandenbroucke (SP.A) tempert verwachtingen over versoepelingen horeca: "Maart volstrekt ondenkbaar"

Vandenbroucke blikt ook vooruit op het interministerieel overleg over de vaccinatiestrategie deze voormiddag. Daar zal meer duidelijkheid moeten komen over de inzet van het AstraZeneca-vaccin. "Het is een goed vaccin, maar er is inderdaad te weinig data om te zeggen dat het ook bij ouderen en kwetsbaren goed werkt. Daarom zullen we het AstraZeneca-vaccin wellicht houden voor wie jonger is dan 55", aldus de minister. "Wie ouder is of kwetsbaar krijgt Moderna en Pfizer, omdat we weten dat het de ziekte sterk tegenhoudt."