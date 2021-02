80 kinderen in thuisquarantaine na contact met 1 besmet kind in buitenschoolse kinderopvang Mol

Het kind dat besmet bleek met het coronavirus, was meerdere dagen naar de buitenschoolse opvang geweest, op twee verschillende locaties. Volgens de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Opgroeien (het vroegere Kind & Gezin) worden alle kinderen die op dat moment in de opvang waren, beschouwd als hoogrisicocontact. Dat zijn er 76 in totaal (59 uit Wezel, 18 uit Sluis en 3 uit Gompel). Zij zitten sinds zaterdagavond in thuisquarantaine. Ook vier klasgenootjes van het kind dat positief testte op corona zitten thuis in quarantaine.