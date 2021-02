Actie Natuurpunt tegen hoogbouw in natuurgebied Hobokense Polder: "Dit megalomaan project grenst aan het waanzinnige"

De Maritieme Campus Antwerpen zou komen in een inham van de Hobokense Polder, op een verlaten industrieterrein waar vroeger een petroleumfabriek gevestigd was, de BP-site. Bedoeling is om bezoekers er op termijn kennis te laten maken met de scheepvaart.

"Het is een mooi project waar we zeker niet tegen zijn", verduidelijkt buurtbewoner Jan Bosmans, een gepensioneerd arts, "maar dat hoort niet thuis in natuurgebied. Dit is een belangrijk trekgebied voor vogels, die hier de Schelde oversteken. Het zou een enorme verarming zijn voor dit gebied. En er voeden zich hier een vijftal vleermuizensoorten. Als er hier overal licht is, zullen die niet meer naar dit gebied komen. Dit waardevol natuurgebied ten gronde laten gaan door een megalomaan project, is bij het waanzinnige af."