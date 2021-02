Basisschool in Nieuwpoort nu volledig gesloten na nieuwe Britse coronabesmettingen

En zo moeten alle kinderen van Stella Maris deze week thuisblijven. Ze krijgen online lessen. Wie niet met een besmet kind of een besmette leerkracht in contact is geweest, moet niet in quarantaine. "Maar we vragen hen wel om voorzichtig te zijn, om niet zomaar overal te gaan rondhangen, om zoveel mogelijk thuis te blijven", benadrukt de burgemeester nog. Hij verlengt ook het verbod op buitenschoolse activiteiten voor alle jongeren tot 18 jaar tot 12 februari.

"We gaan het komende week dag per dag goed bekijken en opvolgen, zowel bij leerkrachten als bij leerlingen", legt burgemeester Vanden Broucke uit. "Van zodra er zijn met symptomen gaan ze moeten getest worden. Als er nog positieve testen bijkomen gaan we ons best doen om alle leerlingen van heel de lagere school te testen."