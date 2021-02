Grootste betogingen in Myanmar sinds 2007: tienduizenden mensen protesteren tegen militaire coup

Bij de demonstranten zijn er opvallend veel jongeren. Een jonge demonstrant in Yangon zei "dat dit het moment is om op te staan. We zullen hen nooit vergeven wat ze ons hebben aangedaan". Hen, dat is het leger, dat afgelopen maandag dus de macht heeft gegrepen. Volgens de militairen zou er fraude zijn gepleegd bij de massale overwinning van de partij van Aung San Suu Kyi, verleden jaar in november. Maar daar lijkt weinig van aan. Aung San Suu Kyi zelf is vastgezet, net als een aantal parlementsleden en medestanders. Er is weinig informatie over waar ze verblijft. Een advocaat zegt dat ze net als in het verleden in haar eigen huis wordt vastgehouden, maar daar is geen zekerheid over. De militairen waren in Myanmar de afgelopen decennia bijna onafgebroken aan de macht, pas tien jaar geleden kwam er een burgerregering aan de macht.