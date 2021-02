Iran wil de nucleaire afspraken pas respecteren als Amerika eerst de sancties laat vallen

De nieuwe Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken had in zijn allereerste toespraak gezegd dat de Verenigde Staten bereid zijn de sancties tegen Iran te laten vallen, als Iran zich eerst aan alle voorwaarden van het nucleaire akkoord houdt. Vandaag zegt de Iraanse hoogste geestelijke leider ayatollah Khamenei - de sterke man die in de praktijk beslist over het kernprogramma - dus het tegenovergestelde. Het lijkt wel op een spelletje "jij eerst, nee jij". Met andere woorden, een terugkeer naar het akkoord van 2015 wordt niet zo eenvoudig, de spanningen tussen Iran en de VS zijn niet meteen opgelost.