Marc Descheemaecker over vertrouwensbreuk NMBS en Gilkinet: "Het besluit werd gedragen door iedereen"

In een brief schreef Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS dat er sprake was van een vertrouwensbreuk, nadat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zijn ongenoegen had geuit over de sluiting van 44 treinloketten. Volgens bestuurslid en voormalig CEO van de NMBS Marc Descheemaecker (N-VA) was de minister hier nochtans van op de hoogte en stond iedereen achter het besluit.



"Het management van de NMBS en uiteraard ook Sophie Dutordoir hebben regelmatig met de werknemers van de minister en de minister zelf samengezeten", zegt Descheemaecker in "De zevende dag".