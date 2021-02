Aanslepende klachten na coronabesmetting erkennen als "postcoronasyndroom"? "Moeilijk, want elke patiënt is anders"

Ann Li heeft voor de kerstvakantie al aangeklopt bij het kabinet Volksgezondheid. "Ze vertelden me dat ze ermee bezig zijn, maar dat de minister wacht op een rapport dat er pas tegen de herfst zal zijn. Tegen dan ben ik al 1,5 jaar ziek, en mensen uit de tweede golf dan ook een jaar", zegt ze. "De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al opgeroepen om dit syndroom te erkennen, en in het Verenigd Koninkrijk is dat al gebeurd. Daar is er een vijfjarenplan opgesteld, en is er veel geld vrijgemaakt voor onderzoek."

Dat België op dit vlak achterop hinkt, wil dokter De Corte niet gezegd hebben. "We zijn voorzichtig, omdat er nog geen eenduidigheid is over de verschillende revalidatiecentra heen. Misschien is het op kortere termijn wel mogelijk om iets meer sessies bij de kinesist terug te betalen?", aldus De Corte. "Er zijn 2 tot 3 kinebeurten per week nodig voor een goed resultaat, en momenteel worden er maar 18 sessies terugbetaald."

Ann Li erkent dat haar coronabesmetting financiële gevolgen heeft. "Die worden helaas niet gecompenseerd, die supplementen en zorgen wegen zwaar door. De erkenning van een syndroom zou voor ons een signaal van de minister zijn, dat hij ons "ziet" als groep. Nu draagt elke patiënt die last alleen. Bij een erkenning zou de focus ook verschuiven van de vraag "is dat wel echt" naar het zoeken naar oplossingen. Veel coronapatiënten worden niet geloofd, door hun omgeving, huisarts of werkgever."