"Super Bowl" in coronatijden: dichter op het podium als primeur, The Weeknd in "Halftime show" voor "beperkt" publiek

Wie is The Weeknd?

Achter de artiestennaam schuilt Abel Makkonen Tesfaye (30), als enig kind van twee Ethiopische immigranten geboren in Toronto, Canada. Na de scheiding van zijn ouders is hij vooral opgevoed door zijn moeder en grootmoeder. The Weeknd is zowel singer-songwriter als producer, en heeft een opvallend stemgeluid, met een indrukwekkend bereik in de hoogte. De muziek van The Weeknd drijft op popdeuntjes met R&B-invloeden. Zijn eerste nummers gooit hij in 2010 op YouTube, in 2012 tekent hij zijn eerste platencontract en vanaf dan gaat het snel. Op zijn 30e heeft hij al vier platen en een "best of" uitgebracht, met de veelzeggende titel "The highlights".

Zijn laatste album "After hours" (2020) is een verpletterend succes. Catchy synthesizers spelen daarop de hoofdrol, en niet toevallig wordt het nummer "Blinding Lights" een gigantische hit. Andere nummers waarvan u The Weeknd kan kennen: "Starboy", "Can't feel my face", "Earned it", "The hills" en "Heartless". Intussen staan er al drie Grammy Awards en twee MTV Video Music Awards op z'n schouw te blinken. Time Magazine heeft hem in 2020 uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen. Normaal zou The Weeknd nu op tournee zijn: de shows in het Sportpaleis zijn uitgesteld naar september 2022.

Verder is er over The Weeknd relatief weinig geweten: ondanks zijn wereldwijde succes weet hij een waas van mysterie rond zich op te houden. Hij praat weinig of niet met de pers. Wel algemeen geweten: zijn muzikale voorbeelden zijn Michael Jackson en Prince. De voorbije jaren had The Weeknd knipperlichtrelaties met model Bella Hadid en zangeres Selena Gomez. Volgens de geruchtenmolen is hij aan het daten met de Spaanse superster Rosalía, die misschien wel als verrassingsgast opduikt tijdens de Super Bowl.