Twintigtal inbreuken vastgesteld bij invallen in handcarwashes in heel Limburg

Zowel in Sint-Truiden, Houthalen-Helchteren, Hasselt als Genk waren er zaterdag gelijktijdig controles in handcarwashes. Dat gebeurde na signalen over gebrekkige veiligheid, milieu-inbreuken, economische uitbuiting en problemen met de woonkwaliteit. Er waren controles in 13 handcarwashes. In totaal werden een twintigtal inbreuken vastgesteld.