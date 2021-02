Meerdere lockdownfeestjes stilgelegd in Antwerpen, feestvierders proberen (letterlijk) op kousenvoeten te ontsnappen

In een pand aan de Noorderlaan waren acht mensen samengekomen. Op een feestje aan de Collegelaan zag de politie mensen dansen in een gelijkvloers appartement. Toen de bewoner de deur opende, weigerde hij de politie binnen te laten en intussen vluchtten er mensen weg. Uiteindelijk trof de politie zeven mensen aan in het appartement zelf en nog eens vier anderen in de achterliggende garages. Ze waren op kousenvoeten en probeerden zo aan de politiecontrole te ontsnappen. De politie vond ook lachgas.