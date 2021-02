Zijn hulpverlenende robots de toekomst? Lieven Scheire: "Dit is het heden"

Sophia voelt daarom dus inderdaad nog wat griezelig aan. Daarnaast heerst in de samenleving sowieso wel wantrouwen ten opzichte van robots in het algemeen. "We moeten luisteren naar alle zorgen die er vandaag over robotica zijn," aldus Lieven Scheire. "Mensen vinden het eng en vertrouwen het niet helemaal. Daarnaast zijn ze ook bang dat de menselijke factor zal wegvallen als we robots gaan gebruiken in de zorg. Dat is een zeer terechte bezorgdheid. Je wil natuurlijk niet een woonzorgcentrum zitten waar je de hele dag robots ziet en pas 's avonds heel kort een verpleger."

Volgens Scheire hoeven die bezorgheden weliswaar niet te verhinderen dat robots op termijn toch ingezet worden. "De bedoeling is voornamelijk dat zij de praktische taken zo veel mogelijk uit handen nemen. Op die manier hebben de menselijke zorgverleners juist meer tijd om met de mensen om te gaan. De weerstand ten opzichte van robotica is logisch en begrijpelijk, maar het is aan de robots zelf om hun nut te bewijzen. Hoe meer zij kunnen laten zien dat ze de dingen gemakkelijker en praktischer maken, hoe meer mensen er ook voor open zullen staan."