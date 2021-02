8 koeien vergiftigd in Brakel: “Ik slaap nu bij de kalfjes uit angst dat hen ook iets overkomt”

“Het is schandalig. Mensen kunnen zo wreed zijn”, zucht een zwaar aangeslagen boer. “We hebben een zeer sterk vermoeden wie de beesten heeft vergiftigd, maar ik kan niet geloven dat iemand tot zoiets in staat is. Wie dit kan uitvoeren is een moordenaar. Zowel op menselijk als op dierlijk vlak. Dit is een schande. Ik hoop dat de dader of daders vervolgd worden. Ik ben de politie van Brakel en het gerecht in ieder geval erg dankbaar dat ze een onderzoek zijn gestart en dat ze druk bezig zijn met het achterhalen van de waarheid.”