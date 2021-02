Balense wint 200.000 euro op schoonheidswedstrijd Arabische volbloedpaarden in Qatar: "Spannend, tussen al die sjeiks"

Wat heeft Muranas Nader dat de anderen net niet hadden? "Het is een jong paardje dat ik heb gekocht toen het twee weken was, in Duitsland. Het is van mijn dekhengst. Het is een super mooi paard dat prachtig kan draven. Het heeft zich ook heel goed laten zien met de voorbrenger, dat is iemand die heel hard naast het paard loopt en het paard mooi moet kunnen voorstellen aan de jury (zie foto hieronder). De 11 leden van de internationale jury vonden hem allemaal het mooiste."

