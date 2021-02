Beringenaar ontwerpt coronakaartspel: "Corona verslaan met Marc Van Ranst en een wasmachine"

De Beringenaar ontwierp het spel tijdens de eerste lockdown, om iets om handen te hebben. "Ik zat toen met heel wat frustraties rond de situatie. Mijn vriendin en ik konden mekaar maandenlang niet zien, en dat was heel moeilijk. Ik probeerde de situatie toen te relativeren door me creatief bezig te houden, en zo is dit idee ontstaan."

Met de coronacrisis als thema, is het kaartspel actueel. Ook de personages in het spel zorgen daarvoor. "Dé kaart om corona te overwinnen, is de wasmachinekaart. Daarnaast komt Marc Van Ranst er in aan bod, en ook hij helpt je om te winnen. Ik overweeg dus om hem een exemplaar van het spel te bezorgen", lacht Ilbas.