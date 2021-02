Brandende vrachtwagen op E313 in Massenhoven, snelweg deels afgesloten

De aanhangwagen vatte vuur aan de remmen. De bestuurder merkte dat er iets mis was en slaagde erin om zijn trekker met oplegger nog op de pechstrook te zetten. Hij kon de trekker loskoppelen. Toen de brandweer aankwam, was er even een felle brand met veel rook. De E313 in de richting van Antwerpen werd afgesloten.

Nadat de brand was geblust werd de linkerrijstrook vrijgegeven. Momenteel zijn de rechterrijstrijstrook en de pechstrook nog versperd. De aanhangwagen, die geladen is met compost, moet worden getakeld. En Wegen en Verkeer moet komen met strooizout om het bluswater op de E313 ijsvrij te maken. De file groeit aan, er staat intussen al twee uur file in de richting van Antwerpen.