Britse regering wil werk maken van vrijhavens: "Fiscale speeltuinen waar de regels net iets anders zijn"

"Dergelijke vrijhavens vind je dus vaak in zee- en luchthavens, waar de goederen aankomen en ze dus onder een soort beschermd statuut vallen. Een bescherming die blijft bestaan zolang ze in die zone blijven. Juridisch gezien zijn de goederen "in transit", maar in de praktijk blijkt dat vrijhavens zeker de laatste jaren juist zijn geëvolueerd tot een soort van opslagplaatsen voor zaken van waarde, zoals kunst, edelstenen of antiek."