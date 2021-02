Bus stopt niet meer in centrum Molenbeek na verschillende incidenten

De incidenten van de voorbije maand zorgde ook voor stress bij de chauffeurs. "Maar er wordt gezocht naar een oplossing", zegt An Van hamme. "Er wordt momenteel op een constructieve manier overlegd met de gemeente en de politie. Zodra er een oplossing gevonden is, kan de buslijn hopelijk opnieuw stoppen in het centrum van Molenbeek", besluit de MIVB-woordvoerster.