Homemates brengt alleenstaande senioren samen in cohousingprojecten

Annick Annaert (57) past de formule al toe. "Ik doe dit al sinds de zomer van 2016, toen mijn twee kinderen het huis uit waren. Ik was al langer gescheiden en vond het niet fijn om alleen thuis te komen. Ik heb eerst in de buurt van Diest samengewoond in een project met 15 andere mensen. Dat beviel me zo goed dat ik later verhuisd ben naar een nieuw project met vier mensen in Kalmthout. Alleen onze slaapkamer is privé, de rest is gemeenschappelijk."