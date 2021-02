Natuurgebied De Gavers met 20 hectare uitgebreid: "Het nieuwe gebied krijgt een sponsfunctie"

Bij de uitbreiding hoort een nieuw ontwerp, getekend door Pieter Vandevoorde. Hij legt grote nadruk op de “sponsfunctie” van de Gavers. “Dat wil zeggen dat we het water langer in het gebied houden. In de eerste zone willen we de aanblik van het historische meersenlandschap herstellen met grachten, knotwilgenrijen, populierendreven, boomgaarden, poelen en struwelen. Een tweede zone is een gecontroleerd overstromingsgebied van 10 hectaren tussen de Eikenstraat en de Meersstraat. Om de woningen meer te beschermen tegen mogelijke wateroverlast geven we ook hier meer ruimte aan water.”