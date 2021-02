Honingbedrijf Meli uit Veurne neemt het Nederlandse De Traay over

Dankzij de overname wordt Meli nu een stuk groter en dat is voor zowel de consument als voor het bedrijf zelf een goeie zaak. "We behouden onze 2 vestigingen in Veurne en in Lelystad. Daardoor kunnen we grotere voorraden aanleggen en een nog betere service geven. Ook voor de consumenten is het een heel mooie zaak, want De Traay heeft produkten die we zelf niet hebben. We vullen elkaar aan", zegt Koen Steurbaut.

Door de overname zullen er dubbel zoveel mensen werken voor Meli. Het gaat om 110 werknemers.