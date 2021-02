Testdag vaccinatiecentra Turnhout en Weelde vlot verlopen: "Alleen nog enkele details bijsturen"

Zondag werd getest met een 60-tal vrijwilligers, maar de capaciteit van de vaccinatiecentra in Turnhout en Weelde is veel groter. "De eerste weken zal de opstart beperkt zijn maar we zijn klaar om snel naar een maximumcapaciteit te gaan", legt Schippers uit. "De vaccins die onze richting uit komen, zullen vlot aan de man kunnen worden gebracht. In het begin zullen dat er maar een 1000-tal per week zijn, maar wij kunnen tot 2000 vaccins per vaccinatiecentrum per dag gaan."