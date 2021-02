Vrouwen in de ruimte: eerste Amerikaanse astronaute kreeg 100 tampons mee "voor de zekerheid"

In totaal zijn al 568 mensen in de ruimte geweest, waarvan 67 vrouwen. Net geen 12 procent dus. Toch heeft het niet lang geduurd vooraleer de eerste vrouw de ruimte in mocht: de Russische Valentina Tereshkova vertrok in 1963, twee jaar na de eerste man in de ruimte (Yuri Gagarin in 1961).

Helaas zou het daarna nog bijna twintig jaar duren vooraleer de tweede vrouw de ruimte in mocht, en ook dat was een Russische: Svetlana Savitskaya vertrok in juli 1982.

