Ex-burgemeester van Merchtem zoekt 1.000 vrijwilligers voor nieuw coronavaccin

In die derde fase wordt het coronavaccin getest op mensen. Daarvoor, in de eerste en tweede fase, gaat het om proefdieren. Daarom is De Block nu op zoek naar 1000 vrijwilligers. "De helft krijgt het echte vaccin ingespoten, de andere helft een placebo. Een nepmedicijn. Zo weten we of het coronavaccin ook echt werkt, of niet. Bij de eerste prik worden vrijwilligers ter plaatse een half uurtje opgevolgd. Er zijn dan ook artsen aanwezig die eventueel kunnen ingrijpen. Later volgt nog een vaccinatie op de 29e dag. Op de 43e dag, nemen we bloed om te kijken of alles naar wens verloopt. In totaal zijn er vijf visites. Voor elk bezoek, krijgen vrijwilligers een onkostenvergoeding van 150 euro."