Fietsers in Antwerpen boos over staat van fietspaden: "We lopen groot gevaar"

Op de Bisschoppenhoflaan reageren fietsers verontwaardigd: "het is hier een en al ijs. Het is doorploeteren omdat ik niet anders kan. Ik moet gaan werken dus heb ik geen keuze." Een andere vrouw is bang. "We lopen echt gevaar," zegt ze "maar ik werk in de zorgsector dus heb ook geen andere mogelijkheid. Openbaar vervoer nemen in deze coronatijden, zie ik niet zitten." Op straat fietsen in plaats van op het fietspad willen de fietsers niet. "Hier op de Bisschoppenhoflaan is het levensgevaarlijk om op straat te fietsen, dan nog liever op een glad fietspad proberen recht te blijven."