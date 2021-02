Gallo-Romeins Museum in Tongeren lokt tieners naar Krokuskriebels: "Jongeren linken leren zien tussen heden en verleden"

Tieners zijn een moeilijke doelgroep voor een museum en daarom heeft Tongeren een interactief spel ontwikkeld, waarbij jongeren tussen 10 en 14 jaar op pad moeten gaan met hun smartphone. Dat gebeurt in het Gallo-Romeins Museum zelf, maar ook op straat. "Ze mogen aan de slag gaan met hun eigen smartphone, of die van hun ouders", zegt cultuurschepen An Christiaens. "Dan wordt hen gevraagd om objecten in het museum te fotograferen. Daarna kunnen ze in de stad met een kaart op zoek gaan naar twaalf hedendaagse objecten die aansluiten bij de objecten die ze in het museum hebben gefotografeerd. Zo zien ze de linken uit het heden en het verleden."