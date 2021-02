Genkse kleuterschool in quarantaine door tekort aan leerkrachten

In de andere zes kleuterklassen van de school is er geen probleem, maar omdat ook 8 van de 9 leerkrachten en nog eens 4 vervangers in quarantaine moeten, is er een tekort aan personeel. Daarom moeten ook de andere kinderen thuisblijven. In totaal gaat het om 156 kleuters. Die kunnen niet naar de kinderopvang, maar er is wel noodopvang voor ouders die zelf echt geen andere oplossing hebben. De lagere school kan wel openblijven.